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أحمد جودة - القاهرة - طالب جريجور كوبيل، حارس بوروسيا دورتموند، لاعبي فريقه بالتحلي بالمزيد من الذكاء بعد الفوز على فولفسبورج 3-1 في الجولة 15 من البوندسليجا.

حارس دورتموند يطالب زملاءه بمزيد من الذكاء بعد الفوز على فولفسبورج

وقال كوبيل: "قدمنا شوطًا أول رائعًا ودافعنا بشكل جيد رغم النقص العددي في الشوط الثاني". وأضاف: "يجب أن نكون أكثر ذكاءً وألا نضع أنفسنا في مواقف خطيرة، لكننا كنا متيقظين وعدوانيين، وهذا انتصار مهم".

من جهته، قال ماكسيميليان بيير مسجل الهدف الثاني: "لعبنا جيدًا في الشوط الأول، تحركنا الكرة بشكل ممتاز وكنّا فعالين أمام المرمى".

وتابع: "لا أستطيع تفسير ما حدث في الشوط الثاني، كانت الخطة أن نلعب بنفس الأسلوب، لكن لم ننجح في ذلك". وأتم: "في النهاية، المهم هو الفوز، ونتطلع لتحسين الأداء في العام الجديد، فطموحنا أكبر من المركز السادس".