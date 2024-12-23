نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد كومو اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف إنتر ميلان نظيره كومو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.



إنتر ميلان يستضيف كومو في الكالتشيو



ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، المواجهة المثيرة بين إنتر ميلان وكومو، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي أنتونيو غيا.



ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 34 نقطة، من 15 مباراة، بينما يأتي كومو في المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة، من 16 مواجهة.



موعد مواجهة إنتر ميلان وكومو في الكالتشيو



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.



القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وكومو في الكالتشيو



يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وكومو عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium 1.

