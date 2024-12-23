موعد مباراة فيورنتينا ضد أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فيورنتينا لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره أودينيزي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.



فيورنتينا يواجه أودينيزي في الكالتشيو



ويحتضن ملعب أرتيميو فرانكي، المواجهة الحماسية بين فيورنتينا وأودينيزي، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي الدولي ماتيو مارسينارو.



ويحتل الفيولا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة، من 15 مباراة، بينما يأتي بيانكونيري، في المركز التاسع، برصيد 20 نقطة، من 16 مواجهة.



موعد مباراة فيورنتينا وأودينيزي في الكالتشيو



من المقرر، أن تقام المواجهة، يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت قطر والسعودية، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.



القنوات الناقلة لمواجهة فيورنتينا وأودينيزي في الكالتشيو



يمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين الفيولا وأودينيزي، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة AD SPORTS Premium 1.

