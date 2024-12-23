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أحمد جودة - القاهرة -

أنهى بوروسيا دورتموند العام 2024 بفوز 3-1 على فولفسبورج يوم الأحد، لكن المدرب نوري شاهين حض فريقه على أن يكون أكثر تناسقًا للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم.

شاهين: علينا أن نكون أكثر تناسقًا للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى

كان هذا أول انتصار لفريق دورتموند خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، ليوقف سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز ويرتقي إلى المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية.

وبالحديث عن أداء دورتموند هذا الموسم وأشهره الأولى في تدريب الفريق، عبّر شاهين عن أسفه لعدم وجود الفريق في مركز أعلى في الترتيب.

وقال: "يجب أن نتعلم أن نكون أكثر تناسقًا. الترتيب الآن يبدو أفضل، لكنه كان سيبدو أفضل بكثير لو كنا فزنا على هوفنهايم"، في إشارة إلى التعادل 1-1 في الأسبوع الماضي.