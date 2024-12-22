نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ثنائية وليفربول يسحق توتنهام هوتسبير بسداسية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل، اللاعب لويس دياز مهاجم فريق ليفربول، في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.

وأضاف ماك أليستر نجم فريق ليفربول، الهدف الثاني في شباك توتنهام هوتسبير، عند الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول، نجح اللاعب ماديسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الأول في شباك توتنهام.

ثم أحرز سوبوسلاي مدافع فريق ليفربول، الهدف الثالث عند الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، بتقدم الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وعزز محمد صلاح النتيجة؛ بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لصالح فريق ليفربول، في الدقيقة 61 من الشوط الثاني.

وسجل كولوسيفسكي مهاجم فريق توتنهام، الهدف الثاني في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

ثم أحرز سولانكي هدف توتنهام هوتسبير، الثالث في مرمى ليفربول عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني.

ونجح لويس دياز في تسجيل الهدف الثاني له والسادس لصالح فريق ليفربول، في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول عند صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، بينما توقف رصيد توتنهام هوتسبير، عند المركز الحادي عشر بواقع 23 نقطة.