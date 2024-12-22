تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد توتنهام هوتسبير لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ليفربول، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج، لموسم 2024-2025.

توتنهام هوتسبير يواجه ليفربول في البريميرليج

ويحتضن ملعب توتنهام هوتسبير، المواجهة النارية بين السبيرز وليفربول، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت صافرة الحكم الإنجليزي صامويل باروت.

ويمر السبيرز بكبوة عصيبة هذا الموسم بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوفه أبرزهم الإيطالي جالييالمو فيكاريو حارس مرمى الفريق، بجانب غياب ثنائي الدفاع الأرجنتيني كريستيان روميرو والهولندي ميكي فان دي فان.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول في البريميرليج

▪︎حراسة المرمى: فريزر فوستر.

▪︎خط الدفاع: ديسنتي اودوجيو - رادو دراجوشين - آرشي جراي - بيدرو بورو.

▪︎خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي سار - جيمس ماديسون.

▪︎خط الهجوم: هيونج مين سونج - ديجان كولوسيفسكي - دومينيك سولانكي.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة.

موعد مواجهة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج

ومن المقرر، أن تقام المواجهة يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1، وسيتولى المعلق الجزائري المميز حفيظ دراجي، التعليق على أحداث اللقاء.