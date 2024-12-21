9 قنوات لنقل خليجي 26

أعلنت تسع قنوات نقلها لمباريات كأس الخليج في نسخته الحالية الـ26 بالكويت وجميعها قنوات خليجية وهي تلفزيون سلطنة عُمان عبر القناة الرياضية والكويت الرياضية وأبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية والكاس الرياضية وقنوات اس اس سي والعراقية الرياضية والرابعة الرياضية من العراق. وتشهد البطولة تغطية إعلامية متميزة كعادتها حيث يوجد العديد من الإعلاميين والصحفيين من الدول الخليجية المشاركة لتغطية احداث البطولة وعملت القنوات الرياضية عددًا من الاستوديوهات لنقل أحداث البطولة وبينها فريق القناة الرياضية العُمانية التي أوفدت عددًا كبيرًا من المذيعين والمخرجين والأطقم الفنية من أجل تغطية أحداث البطولة عبر استوديوهين يعملان على نقل أحداث البطولة.

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