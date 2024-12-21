نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار في الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك في التدريبات الفنية والتقسيمة الجماعية التي أقيمت خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يستعيد شيكابالا

تماثل "شيكابالا" للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، بعدما خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.