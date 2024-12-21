نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جلسة تجمع جروس بعمر جابر وعبدالله السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع عمر جابر وعبد الله السعيد ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم السبت، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وتحدث المدير الفني مع الثنائي بشأن بعض الجوانب الفنية، ومنحهما عدة تعليمات الخاصة بأدوارهما في الملعب، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

