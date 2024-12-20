نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير على المشاركة في بطولة بورسعيد للإنقاذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد بطولة بورسعيد للإنقاذ التي تنظمها منطقة الغوص والإنقاذ يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 ديسمبر، إقبال كبير من قبل اللاعبين.

هذا وقد أعلنت المنطقة برئاسة إسلام حمص أن البطولة ستشهد مشاركة 150 لاعب ولاعبة يمثلون 15 نادي، وسوف تكون منافسات البطولة على مدار يوم واحد يتم فيه سباقات على شاطئ بورسعيد وسباقات بحمام السباحة الخاص بالمدينة الرياضية.

ويعد العدد المشارك في البطولة هو الأكبر في تاريخ بطولات بورسعيد للإنقاذ، ومن المنتظر أن تثمر عن منافسات قوية.

وسوف يحضر البطولة سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ والذي يسعى دائما لتشجيع أبنائه اللاعبين في مختلف البطولات.

يذكر أن بورسعيد سبق لها وأن إستضافت بطولة منتخبات المناطق للإنقاذ، وشهدت منافسات قوية من قبل منتخب بورسعيد وإستضافها نادي بورتو سعيد.