انت الأن تتابع خبر بيرسي تاو يقترب من الزمالك ولاعب تونسي سوبر في الأهلي يناير القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي، يقترب من مغادرة صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى اللاعب حاليًا لحسم مصيره وتحديد وجهته الجديدة.

وكتب الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر حسابه على فيسبوك: "بيرسي تاو زملكاوي"، مما أثار تساؤلات حول مستقبل اللاعب.

انضم الأهلي إلى تاو من نادي برايتون الإنجليزي في عام 2021 مقابل مليون و800 ألف دولار.

ورغم البداية الجيدة له مع الفريق، إلا أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ، مما أدى إلى استبعاده من التشكيل الأساسي.

في سياق متصل، أكد عبد الناصر زيدان أن التونسي محمد علي بن رمضان بات قريبًا من الانضمام للأهلي أكثر من أي وقت مضى.

وكتب زيدان: "بن رمضان أقرب من أي وقت للأهلي".

كان النادي الأهلي تواصل مع بن رمضان عن طريق وسطاء بناءً على طلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وأبدى اللاعب استعداده لمواصلة المفاوضات.