برشلونة وأتلتيكو قمة لا تقبل أنصاف الحلول

برشلونة وأتلتيكو قمة لا تقبل أنصاف الحلولتتصدر مباراة القمة التي تجمع برشلونة مع أتلتيكو مدريد، غدا /السبت/، مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعتلي برشلونة صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي يمتلك نفس رصيد النقاط لكن لديه مباراة أقل من برشلونة، لذا سيحاول كل منهما تحقيق الفوز من أجل الانفراد بالصدارة.

ويسعى برشلونة لتعديل أوضاعه في الدوري بعد تراجع نتائجه في الجولات الأخيرة، حيث تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لمثلهما، وخسر أمام ليجانيس بهدف نظيف، خلال آخر مباراتين خاضهما في البطولة، ويعلم تماما أن المهمة أمام أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة على الإطلاق لذا سيحاول تقديم أفضل ما لديه لتجنب المزيد من نزيف النقاط.

ويتطلع برشلونة لاستغلال تفوقه في الفترة الأخيرة على أتلتيكو مدريد، حيث فاز عليه في آخر 4 مباريات جمعت بينهما بالدوري.

في المقابل يسعى أتلتيكو مدريد لاستثمار انتصاراته المتتالية في الفترة الأخيرة، حيث حقق سلسلة من 11 فوزا تواليا في مختلف المسابقات، ويتطلع لمواصلتها بنجاح من أجل اعتلاء قمة ترتيب الدوري الإسباني.

وتبدو مهمة الألماني هانز فليك مدرب برشلونة صعبة أمام وصيف الدوري لكنه يعلم تماما أن الفوز أمام أتلتيكو سيكون بمثابة مصالحة لجماهير برشلونة الغاضبة من سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، وسيعيد الانتصار إذا تحقق للفريق توازنه من جديد ويحافظ له على الصدارة.

ويختلف الأمر بالنسبة إلى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي يسعى في المقام الأول، لفك الشراكة في الصدارة واحتلال المركز الأول، لكنه لم يسبق أن حقق أي فوز في ملعب برشلونة بالدوري، فمنذ توليه القيادة الفنية لأتلتيكو في 23 ديسمبر 2011، لم يذق طعم الانتصار على برشلونة في ملعبه بالدوري الإسباني، وهي العقدة التي يأمل في كسرها غدا.

وخاض المدرب الأرجنتيني 12 مباراة في ملعب برشلونة ببطولة الدوري، تلقى خلالها 8 هزائم، وتعادل في 4 لقاءات.

الإحصائيات الرقمية تؤكد مدى قوة المواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل عام حيث التقى الفريقان في 242 مباراة بكافة المسابقات، فاز برشلونة في 110 مباريات، وفاز أتلتيكو في 76 مباراة وتعادلا في 56 مباراة.

وفي بطولة الدوري الإسباني بشكل خاص التقى الفريقان في 174 مباراة، حقق برشلونة الفوز في 80 مباراة، وفاز أتلتيكو في 52، وتعادلا في 42 مباراة.

الدلائل تشير إلى أننا أمام مباراة قوية، وقمة حقيقية بين المتصدر والوصيف للدوري الإسباني قد يكون لها تأثير مباشر على تحديد هوية البطل في نهاية الموسم.

وضمن الجولة الثامنة عشرة بالدوري الإسباني يلتقي غدا أيضا، خيتافي مع ريال مايوركا، وسيلتا فيجو مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو.

وتستكمل بعد غد الأحد مباريات هذه الجولة، حيث يلتقي فالنسيا مع ألافيس، وليجانيس مع إشبيلية، ولاس بالماس مع إسبانيول، وريال بيتيس مع رايو فاييكانو، وريال مدريد مع إشبيلية، في واحدة من أقوى مباريات هذه الجولة، حيث يدخل ريال مدريد "حامل اللقب" هذه المباراة بمعنويات عالية بعد تتويجه مؤخرا بكأس القارات للأندية FIFA قطر 2024، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي في النهائي الذي أقيم على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، لتحقيق الفوز من أجل التقدم للأمام واعتلاء صدارة ترتيب البطولة، خاصة أن لديه مباراة أقل من برشلونة المتصدر.