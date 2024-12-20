انت الأن تتابع خبر نتفليكس ستبث كأس العالم للسيدات 2027 و2031 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ (​فيفا​) عن توقيعه اتفاقيّة مع شركة ​نتفليكس​ لبث نسختيّ كأس العالم للسيدات 2027 و2031 في الولايات المُتّحدة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أنَّ كأس العالم للسيدات ستكون أول بطولة تستحوذ عليها نتفليكس بالكامل وسيتمكن المشجعون المقيمون في الولايات المتحدة من مشاهدة كل مباراة مباشرة.

وتشمل الاتفاقية أيضاً بورتوريكو بينما ستغطي جميع اللغات، مع بث مزدوج باللغتين الإنكليزية والإسبانية في الولايات المتحدة.

ومن المُقرّر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل بين 24 حزيران و25 تموز، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في أمريكا الجنوبية. ولم يتم تحديد الدولة المضيفة لنسخة 2031 بعد من قبل مؤتمر الفيفا.