انت الأن تتابع خبر رشيد جابر: مباراة الكويت مختلفة.. وهدفنا المنافسة على اللقب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث رشيد جابر المدير الفني لمنتخب عمان، على مواجهة الكويت، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، والمقرر أن تقام على ملعب جابر الأحمد مساء غداً السبت.

وقال رشيد جابر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" مباراة الغد أمام الكويت مختلفة وستكون بخلاف المباراة الأخيرة التي خاضها المنتخبين في تصفيات كأس العالم، والتي فاز بها المنتخب العماني".

وتابع:" منتخب الكويت قام بفترة إعداد جيدة للغاية قبل بطولة خليجي 26، ووجاهز للبطولة، وهناك أفضلية لهم، خاصة وأن المباراة على أرضه وبين جماهيره".

وواصل:" التوقعات دائما في مباريات الافتتاح بأي بطولة دائما غير معروفة، ويوجد أحد قادر على معرفة الفائز في المباراة".

وواصل:" التحضيرات لبطولة كأس الخليج بالنسبة لمنتخب عمان جيدة للغاية، هو حدث مهم بالنسبة للمنتخب العماني، خاصة وأن هناك اهتمام كبير بها، في دول مجلس التعاون".

واستكمل:" المنتخبات الشاركة في بطولة كأس الخليج، لديها الرغبة في المنافسة على حصد اللقب، بالإضافة إلى هدف كبير، هو مواصلة التحضير لتصفيات كأس العالم 2026".

واختتم:" نعرف كافة المنتخبات المشاركة في البطولة، والجميع تواجدوا في البطولة بكامل عدتها واللاعبين الأساسيين، وأتوقع أن تكون بطولة مميزة للغاية، وسيكون هناك منافسة على المنتخب الذي يحصد اللقب".

وكان منتخب عمان قد فاز على حساب منتخب الكويت، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين خلال الفترة الماضية.