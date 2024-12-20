انت الأن تتابع خبر حقيقة اتفاق نادي الشباب على ضم مارتن دوبرافكا من نيوكاسل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن حقيقة اتفاق نادي الشباب، على ضم الحارس مارتن دوبرافكا حارس مرمى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في ظل رغبة مسئولو الليوث في دعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة ديلي ميل البريطانية:" فإن نادي الشباب لا يملك أي اتفاق حاليا مع مارتن دوبرافكا أو نادي نيوكاسل يونايتد، على ضم الحارس خلال الميركاتو الشتوي المقبل بصورة نهائية، مؤكدا على أن المفاوضات جارية بين الطرفين لحسم الصفقة".

ويرغب نادي الشباب، في تدعيم مركز حراسة المرمى، وذلك من أجل تعويض غياب كيم سيون حارس مرمى الفريق، وذلك بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في خروجه من حسابات الفريق، ووجود رغبة من جانب النادي في دعم هذا المركز.

ويرتبط اسم الحارس الكولومبي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق بالانتقال إلى صفوف نادي الشباب، وذلك لدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق، وسيحسم مسئولو النادي الاسم الأقرب لحماية عرين الليوث بين الثنائي مارتن دوبرافكا وكيلور نافاس خلال الأيام القادمة.