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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الألماني.. تترقب جماهير كرة القدم في كل مكان قمة نارية تجمع بين العملاق البافاري بايرن ميونخ وفريق لايبزيج، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني 2024. ويعد اللقاء المرتقب بمثابة تحدي كبير للطرفين، حيث يسعى بايرن ميونخ للتمسك بالصدارة، بينما يأمل لايبزيج في العودة بقوة لسباق المنافسة على اللقب.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني

قمة نارية في الدوري الألماني: بايرن ميونخ ضد لايبزيج في مواجهة حاسمة

يدخل بايرن ميونخ المباراة بهدف الفوز لمواصلة تصدره جدول الدوري الألماني. الفريق البافاري يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 33 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني. على الرغم من أدائه المتذبذب هذا الموسم، يسعى بايرن لاستعادة قوته والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب. المباراة ضد لايبزيج ستكون اختبارًا قويًا لفريق المدرب توماس توخيل.

ومن ناحية أخرى، يدخل فريق لايبزيج المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 27 نقطة. يسعى الفريق لتحقيق انتصار مهم يعيده إلى سباق المنافسة على المراكز الأولى. وسيكون اللقاء فرصة كبيرة للاعبين بقيادة المدرب ماركو روزه لإثبات قدرتهم على المنافسة في الدوري الألماني، خاصة ضد خصم قوي مثل بايرن.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني

تستضيف أليانز أرينا هذا اللقاء المرتقب بين بايرن ميونخ ولايبزيج، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسيكون عشاق الكرة الألمانية على موعد مع مباراة مثيرة، والتي ستنقل عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

سيتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1، وهي القناة الرسمية التي تقوم ببث مباريات الدوري الألماني. كما يمكن متابعة المباراة عبر الترددات التالية:

قمر صناعي سهيل سات:

التردد: 11547

الجودة: HD

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

قمر صناعي نايل سات:

التردد: 11013

الجودة: HD

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

حارس المرمى: دانيال بيريتز

الدفاع: رافاييل جيريرو، كيم مين جاي، دايوت أوباميكانو، كونراد لايمر

الوسط: يوشوا كيميش، ألكساندر بافلوفيتش

الهجوم: جمال موسيالا، مايكل أوليز، ليروي ساني، توماس مولر

التشكيل المتوقع للايبزيج