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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الجمعة بطولة السهم الذهبي للقوس والسهم على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها على مدار يومين.

انطلاق بطولة السهم الذهبي باستاد القاهرة

وتقام اليوم الجمعة منافسات عمومي الرجال والسيدات في القوس الأولمبي على مسافة 70 متر، ومنافسات تحت 21 سنة شباب وشابات، ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات وتحت 16 سنة بنين وبنات.

وتقام اليوم منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس المركب، في حين تقام غدًا السبت منافسات 50 و25 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، كما تقام منافسات 18 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، بالإضافة إلى منافسات تحت 14 سنة وتحت 12 سنة وتحت 10 سنوات وتحت 8 سنوات.

وسيحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين على التواجد في منافسات البطولة لتسليم الجوائز للفائزين.