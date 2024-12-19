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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر

وقال رئيس الجهاز الطبي إن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات خلال الساعات المُقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.



وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط.