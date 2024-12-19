نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان ضد أودينيزي في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميوني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أودينيزي، وذلك في دور 16 من بطولة كأس إيطاليا

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ضد اودينيزي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: دارميان، باستوني، يان أوريل بيسيك، كارلوس.

الوسط: بوتشنان، زيلينسكي، فراتيسي، أسلاني.

الهجوم: طارمي، أرناتوفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

وتعد شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس إيطاليا، كما سيتم بث مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي على قناة “AD sports HD 1″.

