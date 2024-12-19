نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي لمواجهة شامروك الأيرلندي في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي الإنجليزي عن تشكيله لمواجهة شامروك الأيرلندي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي.

يدخل تشيلسي المباراة عقب تأهله المباشر لدور الـ16 من بفضل سلسلة من الانتصارات الرائعة، حيث فاز في 5 مباريات متتالية في البطولة ليحصد 15 نقطة ويحتفظ بصدارة المجموعة.

في حين يخوض شامروك روفرز المباراة وهو في المركز السادس في ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين.

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي: