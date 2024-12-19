عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة توتنهام في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة توتنهام في كأس الرابطة

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ليني يورو، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، كريستيان إريكسن، نصير مزراوي.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، برونو فيرنانديز، أنتوني.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في كأس الرابطة

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.