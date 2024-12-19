أول رد رسمي من والد عمر كمال بعد إصابة اللاعب وأنباء مشاجرته مع إمام عاشور

أحمد جودة - القاهرة - النادي الأهلي وعمر كمال عبد الواحد

عمر كمال، عمر كمال عبد الواحد، والد عمر كمال عبد الواحد، تصريحات والد عمر كمال.

تحدث الكابتن كمال عبد الواحد والد لاعب النادي الأهلي عمر كمال بعد إصابة اللاعب أمس في مران الفريق بقطع في شريان اليد ونقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج اللازم.

ورد والد اللاعب على الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاجرة نجله مع إمام عاشور زميله بالفريق، وإصابة بقطع في شريان اليد.

أول در رسمي من والد عمر كمال بعد إصابة بمران الأهلي أمس

كمال عبد الواحد - والد لاعب الأهلي

وجاءت تصريحات والد عمر كمال كالآتي.

والله ما حصلش أي خناقة بين ابني وبين أي حد في الأهلي، عمر كان يتحدث مع زملائه بشكل عادي للغاية. عمر ابني اتزحلق بسبب المياه اللي كانت موجودة في الأرض، أثناء دخوله الحمام كانت المياه مفتوحة فلم ينتبه لذلك وانزلق. وحتى لا يسقط على الأرض استند بيده على باب من الألمونتال الزجاجي، لكن اتكسر الزجاج واتعور بشكل مفاجئ، مما تسبب بجرح ليس مفزعا أو كبيرا كما روج البعض. عمر اتخيط 4 غرز بس، وكل الكلام اللي بيتكتب على المواقع مش صح على أنه أخذ 16 غرزة. تربية عمر ابني واخلاقه ميسمحوش يعمل اي مشكلة. انا ربيت ابني كويس وعمري ما سمعت له مشكلة جوا النادي. عمر هيكون موجود بكرة في تمرين الأهلي استعدادًا لشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال.

وكان النادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحه من التدريبات اليوم، ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم غد الجمعة، للاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، والتي ستقام يوم الاحد المقبل في تمام الساعه 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.