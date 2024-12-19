نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ملاعب القرية الأولمبية بجامعة أسيوط انطلاق ألعاب ومسابقات الاولمبياد الخاص المصري فرع أسيوط، بمشاركة 163 لاعبًا ولاعبة في 6 رياضات متنوعة وهي كرة السلة وكرة القدم والعاب القوي والبوتشي ورفع الاثقال وتنس الطاولة.

حضر فعاليات الالعاب الاستاذ عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المصري والاستاذ طارق النجار مدير المبادرات والاستاذ الدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور مصطفى شوقي المنسق الوطني لمحافظة أسيوط والدكتور مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة.

وفي السياق ذاته، شارك أيضًا عدد من الشخصيات الأكاديمية والرياضية في فعاليات اليوم من محافظة اسيوط وهم الأستاذ الدكتور ياسر حسن وكيل كلية علوم الرياضة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط والأستاذ الدكتور زينب عبدالعال رئيس فرع أسيوط للأولمبياد الخاص المصري والاستاذة ناريمان إبراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية النسائية باسيوط والاستاذة آيات يحيى مدير مركز التقويم المهني والأستاذ الدكتور خالد اليمني أستاذ دكتور بكلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط والأستاذ الدكتور مروة صبري أستاذ دكتور بكلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط والاستاذ عثمان سيد قطب مسؤول فرع أسيوط للأولمبياد الخاص المصري.

أكد عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري علي اهمية اقامة المسابقات في افرع الاولمبياد الخاص بافرعه المختلفة في محافظات مصر، مشيرا إلى ان مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري برئاسة الوزير المهندس هاني محمود حريص علي شمول كل اللاعبين بكافة المحافظات في جميع الخدمات والمبادرات التي يقدمها الاولمبياد الخاص علي مدار العام والسعي لتحقيق الشمولية عبر تنظيم مسابقات متنوعة تُعزز من مشاركة الرياضيين في بيئة تنافسية آمنة وملهمة.

واختتم الطحاوي تصريحاته قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية الدمج المجتمعي لرياضيو الاولمبياد الخاص، وهذه الفعاليات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز هذا الدمج وتوفير منصات لإظهار مهاراتهم، مما يساهم بشكل كبير في تغيير الصورة النمطية عنهم ويعزز من مكانتهم في المجتمع."

وعلي هامش المسابقات تم إجراء الكشف الطبي على جميع المشاركين في الألعاب من خلال أطباء وزارة الصحة، لضمان سلامتهم وتهيئتهم للمشاركة في المنافسات الرياضية بأعلى مستويات الأمان.

كما اقيم لقاءا مع المتطوعين بمحافظة اسيوط قبل انطلاق المسابقات لتسليط الضوء وشرح انشطة الاولمبياد الخاص ومجالات التطوع المختلفة وتوزيع الادوار عليهم لضمان نجاح تنظيم المسابقات من خلال عمل اللجان المنظمة المختلفة.

تجسد هذه الفعالية عزم أولمبياد الخاص المصري على دعم وتعزيز الأنشطة الرياضية لذوي الاعاقة، وتوفير منصة لهم لإظهار مهاراتهم والمساهمة في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع.