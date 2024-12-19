نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق إسلام عيسى بعد انفراد بالمرمى.

فيما جاء هدف التعادل لصالح الزمالك، عن طريق محمد عادل بهدف عكسي، في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

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