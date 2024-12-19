أحمد جودة - القاهرة - المرج يحشد أسلحته لمواجهة النصر للتصدير بالدوري

تفتتح الجمعة، مباريات الأسبوع الحادي عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث يخرج المرج صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة بقيادة محمد شعراوي لملاقاة النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بقيادة هيثم مصطفي.

حيث يسعى اصحاب الارض لتحقيق الفوز الثاني بالدوري والهروب من منطقة الخطر، رغم خروجه من الكأس، وطالب المدير الفني من لاعبيه بالتركيز في الدوري وتحقيق نتائج إيجابية في باقي مباريات الدور الأول.



أما عن المرج، الحصان الاسود لكأس مصر هذا الموسم، فهو يسعي لمواصلة سكة الانتصارات، وطالب محمد شعراوي المدير الفني للفريق بضرورة التركيز في مشوار الفريق بالدوري، ومواصلة رحلة الفريق نحو الصعود لدوري الممتاز (ب) الموسم المقبل.

ترتيب المجموعة السادسة بالقسم الثالث:

1- القناطر الخيرية 17 نقطة

2- قليوب 16 نقطة

3- ليفيلز 14 نقطة

4- راع 12 نقطة

5- مدينة نصر 12 نقطة

6- المرج 11 نقطة

7- المطرية 11 نقطة

8- هليوبوليس 10 نقاط

9- الطيران 10 نقاط

10- طوخ 9 نقاط

11- قها 9 نقاط

12- بطا 8 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- اسكو 5 نقاط

15- سبورتنج كاسل 5 نقاط

16- النصر للتصدير 4 نقاط

17- القومي دون نقاط