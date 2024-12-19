الرياضة

القندوسي وزلاكة ضمن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الأسبوع الخامسة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك، كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد بسام.
  • خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.
  • خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
  • خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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