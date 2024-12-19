نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القندوسي وزلاكة ضمن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الأسبوع الخامسة من بطولة الدوري العام. وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك، كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

