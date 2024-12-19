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أحمد جودة - القاهرة - فوز الإنتاج الحربي والمريخ وتعادل الشمس والشرقية بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الخميس بدوري القسم الثاني ب عن فوز فريق المريخ بقيادة حمادة طلبة على فريق العبور بقيادة حسام عوض بهدف سجله أحمد بكر فى الدقيقة 69 من اللقاء.

وتعادل فريق النصر بقيادة شريف الخشاب مع فريق بورفؤاد بقيادة محمد حليم بهدف لمثله.

حيث تقدم النصر بهدف دون رد سجله سيد شعبان في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.

وسجل أدهم هيثم هدف بور فؤاد في الشوط الثاني.



وأهدر حسين الحسيني ركلة جزاء للنصر في الشوط الثاني.

وتعادل فريق نجمة سيناء بقيادة حاتم حسن مع فريق الشمس بقيادة طة شحاته بهدف لمثله حيث تقدم نجمه سيناء بهدف سجله يوسف محمد في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وتعادل الشمس عن طريق محمد الشوايشى فى الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الثاني.

وتعادل فريق الشرقية بقيادة محمود خليل هنري مع فريق جنوب سيناء بقيادة احمد المحمدي سلبيًا.



وتختتم الجولة الجمعة بلقاء المستقبل سبورت مع 6 أكتوبر.



المجموعة الرابعة



- فوز فريق الإنتاج الحربي بقيادة ايمن عبد العزيز على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.



- فوز فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو على فريق الو ايجيبت بقيادة حسام اسامه بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق مصر للتأنين بقيادة عمرو عبده على فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني بثلاثية مقابل هدف حيث تقدم البلاستيك بهدف في الشوط الأول.

واستطاع مصر للتأمين من تسجيل ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق عبد الرحمن شحاتة هدفين وسيف الدين محسن هدف.



- تعادل فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي مع فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن بهدف لمثله.



وتختتم الجولة الجمعة بلقاء دياموند مع تيم إف سي.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- العبور 23 نقطة

2-النصر 21 نقطة

3-المريخ 18نقطة

4-بورفؤاد 14 نقطة

6-5اكتوبر 12 نقطة

6-مستقبل سبورت 12 نقطة

7- الشمس 12 نقطة

8- الشرقيه 10نقاط

9-نجمة سيناء 7 نقاط

10-جنوب سيناء 3 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة



1- الإنتاج الحربي 24 نقطة

2- جمهورية شبين 19 نقطة

3- ايسترن كومباني 18 نقطة

4- تيم إف سي 18 نقطة

5- النجوم 15 نقطة

6- مصر للتامين 14 نقطة

7- بنها 14 نقطة

8- اتحاد الشرطة 13 نقطة

9- دياموند 11 نقطة

10- الو ايجيبت 11 نقطة

11- البلاستيك 5 نقاط