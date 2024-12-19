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أحمد جودة - القاهرة - يخوض ثلاثي الصدارة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم مباريات تبدو في المتناول، إذ يستقبل أتالانتا المتصدر إمبولي الأحد، فيما يحلّ نابولي الوصيف ضيفا على جنوى السبت، ويواجه إنتر حامل اللقب كومو الإثنين في ميلانو.

الدوري الإيطالي.. مواجهات سهلة لثلاثي الصدارة أتالانتا ونابولي وإنتر

على ملعبه في برجامو، يسعى فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني إلى استكمال سلسلته الإيجابية، فبفوزه الساحق على ضيفه تشيزينا (6-1) الأربعاء وبلوغه ربع نهائي كأس إيطاليا، حقق انتصاره الـ11 على التوالي محليا، علما أن آخر خسارة تلقاها كانت في 24 سبتمبر أمام كومو (2-3).

ويبدو جاسبيريني راضيا عما تحقق "نمرّ بفترة ثقة. لدينا روح عظيمة، فضلا عن الثقة والحماس. نعيش أوقاتا إيجابية للغاية. يجب أن نحاول التحسن على المستوى الفني، يجب ألا نتوقف أبدا عن التحسن".

وتعكس الفترة الوردية التي يعيشها أتالانتا الأجواء الإيجابية داخل جدران النادي، وهو ما أكده نجم الفريق وأفضل لاعب إفريقي لعام 2024 النيجيري أديمولا لوكمان "أعتقد أن البيئة التي قدمها لي النادي كانت مفتاحا لتطوّري كلاعب".

وسيقود لوكمان خط الهجوم في مواجهة إمبولي عاشر الترتيب، آملا باستمرار فترة تألقه بتسجيله ستة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في آخر 10 مباريات بالدوري، لمساعدة فريقه على الاستمرار في الصدارة للمرحلة الثالثة تواليا، قبل خوضه اختبارات صعبة أمام لاتسيو وأودينيزي ويوفنتوس ونابولي في المراحل الأربع المقبلة.

نابولي للاستمرار في المطاردة

بعد استمراره تسع مراحل في الصدارة قبل التنازل عنها إثر الخسارة أمام لاتسيو (0-1) في المرحلة الخامسة عشرة، سيتعيّن على نابولي الفوز على مضيفه جنوى صاحب المركز الـ13، وانتظار تعثر مفاجئ لأتالانتا لخطف المركز الأول منه أو مشاركته الصدارة، علما أن نقطتين فقط تفصل بينهما (37 للأول و35 للثاني).

ويفتقد مدربه أنطونيو كونتي لخدمات نجميه الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والمدافع أليساندرو بونجورنو للإصابة.