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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق، رفض الانضمام إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

راموس يرفض الانضمام إلى بوكا جونيور

ويعد راموس لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الماضي من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، رفض سيرجيو راموس عرض نادي بوكا جونيورز، ما أدى إلى تبخر آمال خوان ريكيلمي، رئيس النادي، في التعاقد معه.

وتواصل النادي مع ممثلي اللاعب لتقديم عرض له وسؤاله عما إذا كان يرغب في خوض تجربة كرة القدم الأرجنتينية، مع إمكانية اللعب في كأس العالم للأندية كحافز إضافي، ولكن رفض راموس العرض وشكر ريكليمي على تلك الفرصة.