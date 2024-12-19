نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوستيكوجلو: التدريب في البريميرليج صعب للغاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الأسترالي أنج بوستيكوجلو مدرب توتنهام الإنجليزي التدريب في الـ "بريميرليج" بأنه أصعب من تولّي رئاسة الوزراء، معتبرا أن المدربين يخوضون "انتخابات في نهاية كل أسبوع ويُصوّت لنا أو ضدنا".

بوستيكوجلو: التدريب في البريميرليج صعب للغاية

ولم ينجح الفريق اللندني في حصد أي لقب منذ العام 2008 ويحتلّ المركز العاشر في الدوري المحلي.

وساهم انتصار فريق المدرب الأسترالي في نهاية الأسبوع الماضي على ساوثاهمبتون 5-0 بإقالة مدرب الأخير راسل مارتن، بعد ساعات من إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون الذي يعاني بدوره أيضا.

وعندما سُئل بوستيكوجلو الأربعاء إن كان عمله أصعب من عمل رئيس الوزراء، قال "نعم، كم مرة يخوض الانتخابات؟ أنا أخوضها في نهاية كل أسبوع. لدينا انتخابات في نهاية كل أسبوع ويُصوّت لنا أو ضدنا".

ويواجه توتنهام الخميس مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة، وفي حال الخسارة اعتبر الأسترالي أن الأضواء ستُسلط مجددا على منصبه.

وأضاف "فقدنا كل أشكال الاحترام في مجتمعنا حيث يشغل الأشخاص مناصبهم وتُطرح أسماء خلفاء لهم في حين هم مستمرون بمزاولة أعمالهم".

وتابع "كمجتمع نحن سريعون جدا في التخلص من الأشخاص والمضي قدما من دون تفكير أو اهتمام بذلك".

وأردف "أسمع من الناس من يقولون إن المدربين يُقالون من مناصبهم دائما. ولكنني أعتقد الآن أن الأمر تجاوز ذلك إلى حدّ أننا نسينا أن الأمر متعلق بإنسان".

واستطرد "هذه الوظيفة هي الأصعب في أي مجال من مجالات الحياة. يمكنك أن تقول السياسة، لكن هذه أصعب من أي وظيفة أخرى. إن مدة هذا العمل واستمراريته حاليا يعني أنك عندما تتولاه فقلة قليلة تغادره من دون ندوب".