نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتور بيريرا مدربًا لفريق وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا جديدًا للفريق، بعقد يمتد إلى 18 شهرًا، خلفًا لغاري أونيل الذي أقيل لسوء النتائج.

فيتور بيريرا يقود وولفرهامبتون

وقال وولفرهامبتون في بيان: قاد بيريرا، الذي رحل عن نادي الشباب السعودي، التدريبات في كومبتون بارك لأول مرة يوم الخميس، وسيتولى المسؤولية عندما يسافر الفريق لمواجهة ليستر سيتي هذا الأسبوع.

ويحتل وولفرهامبتون المركز 19 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط بعد مرور 16 جولة.