نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم على بوجبا بالسجن لمدة عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة الجنايات في باريس يوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، على ماتياس بوغبا في قضية ابتزاز شقيقه اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا.

عقوبة قوية ضد شقيق بوجبا

وسيُنفذ ماتياس عقوبة السجن لمدة عام واحد عبر وضع سوار إلكتروني.

كما تم تغريمه مبلغ 20 ألف يورو لدوره في محاولة الابتزاز التي وقعت في عام 2022.

وطالب بمبلغ 13 مليون يورو من شقيقه، بالإضافة إلى ممارسته ضغوطا كبيرة على اللاعب، عائلته، وعلاقاته المهنية للحصول على المبلغ.