الرياضة

نيمار يشارك في تدريبات الهلال السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي في التدريبات الجماعية اليوم الخميس استعدادا لاستئناف الموسم في يناير المقبل.

نيمار يشارك في تدريبات الهلال السعودي

وسيكون نيمار جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الهلال السعودي بعد استئناف الموسم الحالي بعد تعافيه من الإصابة.

وبدأ البرازيلي نيمار المشاركة بشكل جزئي في مران الهلال، بعد تحسن حالته وخوضه البرنامج التأهيلي.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال في الصيف المقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبة "الزعيم" في تجديد عقده لمدة موسم آخر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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