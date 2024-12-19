كريم رمزي يكشف كواليس إصابة عمر كمال ويؤكد: تبقى الرواية الرسمية أهم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مران الفريق أمس.

كواليس إصابة عمر كمال

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: مستاء مما يحدث في أزمة عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي، وكان من الأولى قبل الحديث عن السبب، أن نطمئن على اللاعب وعلى سلامته.

وتابع كريم رمزي: الراوية الرسمية في الأهلي أكدت أن عمر كمال انزلق أثناء الاستحمام بعد مران الفريق، الأمر الذي تسبب في الجرح ونقله للمستشفى وإسعافه

وأكمل رمزي: لدي رواية أخرى من أحد لاعبي الفريق، تقول إن مساعد مارسيل كولر كان يمنح عمر كمال بعد المران بعض التعليمات واللوم، ليدخل اللاعب غرفة خلع الملابس في حالة ضيق وحزن وغضب.

وواصل كريم رمزي: إمام عاشور بدأ في الهزار مع عمر كمال الذي في حالة من الضيق بجانب الضغوط التي يتعرض لها منذ خسارة باتشوكا، فبدأت المشادة بعد طلب عمر كمال من إمام عدم الهزار معه.

وأضاف رمزي: إمام عاشور ظل يضغط على عمر كمال ولم يمتنع عن الهزار، حتى عبر عمر كمال عن غضبه بالضرب بيده على أحد الأبواب والذي تسبب في جرحه وقطع أحد شرايين اليد.

واختتم كريم رمزي: بعد الإسعافات الأولية، إمام عاشور كان من نقل عمر كمال عبد الواحد، وحتى مع معرفتي بالرواية فدائمًا أقول إن الاهتمام بالرسمية أهم، لأن ناقل الرواية قد يكون نقلها ناقصة أو لم يُتابع تفاصيلها كاملة.