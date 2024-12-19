نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب السعودي أمام البحرين في كأس خليجي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم العربية في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مع نظيره البحريني ضمن منافسات بطولة كأس خليجي 26.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد البحرين في كأس خليجي

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي، مع نظيره البحريني في بطولة كأس الخليج 26، يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، على ستاد جابر الأحمد الدولي، في دولة الكويت.

وستنطلق صافرة مباراة السعودية ضد البحرين، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في كأس خليجي

ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين، في بطولة كأس خليجي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والكأس القطرية.

تردد قناة الكأس القطرية

التردد: 10770

• الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة بي إن سبورت

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4