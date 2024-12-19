نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 19- 12- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في جميع البطولات وتعد أبرزهم كأس الرابطة الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش ضد بتروجت، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت 1.

- حرس الحدود ضد المصري، في تمام الساعة 5 مساء، على قناة أون تايم سبورت 2.

- الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت 1.

مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

- توتنهام ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة 10 مساء، على قناة بي ان سبورت 1.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

- إنتر ميلان ضد أودينيزي، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة ssc sports.

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- ناسيونال ماديرا ضد بنفيكا، في تمام الساعة 7 مساء

أبرز مباريات اليوم في الدوري المغربي

الجيش الملكي ضد الوداد البيضاوي، الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة ‎Arryadia.

الرجاء البيضاوي ضد الاتحاد التوركي، في تمام الساعة 9 مساء، على قناة ‎Arryadia