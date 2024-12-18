نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف معيار اختيار أفضل نادي بالقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، النادي الأهلي، نادي الزمالك، أفضل نادي بالقارة، كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عن معاير اختيار أفضل نادي بالقارة لكل عام، وأوضح أحمد شوبير خلال تصريحاته إلى أن معيار اختيار الفريق الأفضل داخل القارة يتوقف على من الأمور وهي.

معاير تحديد أفضل نادي بالقارة

محمد الغزاوي - جائزة أفضل نادي بإفريقيا

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن عدد من معاير التي يعمل بها من أجل تحديد الفريق الأفضل داخل القارة والتي جاءت كالتالي.

تكون فرص الفريق الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا أكبر في الحصول على الجائزة، حيث تعد هي البطولة الرئيسية في القارة.

بطولة الكونفدرالية يشارك بها ثالث ورابع الدوري، ولذلك يكون الفائز بها بعيد عن التتويج بلقب أفضل نادي.

النادي الأهلي

النادي الأهلي

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، معيار اختيار أفضل نادي، وأوضح شوبير خلال تصريحاته، إلى أن الجميع في حفل جوائز الكاف تحدث عن الاهلي بشكل مميز ويدعو للفخر.

وأشار شوبير إلى أن هناك حالة حزن داخل الكاف بسبب خروج الأهلى من الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، معيار أفضل نادي، وكان النادي الأهلي قد خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجه 5-6 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، معيار اختيار أفضل نادي، وكان النادي الأهلي قد توج بلقب أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024، للعام الثاني على التوالي، بعد منافسة قوية مع نادي الزمالك، وصن داونز الجنوب إفريقي.