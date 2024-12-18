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أحمد جودة - القاهرة - يعد اللاعب صالح الشهري، مهاجم فريق اتحاد جدة، من أبرز الأوراق التي ينتظر أن يعول عليها الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في الكويت.

صالح الشهري يتطلع لمواصلة التألق مع السعودية في خليجي 26

وخطف الشهري الأنظار هذا الموسم بعد انتقاله إلى الاتحاد، حيث ساهم في تصدر فريقه لجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي (دوري روشن) بعد 13 جولة، وذلك بعد الانتقال إليه قادما من الهلال الذي كان قد ترك بصمة واضحة فيه خلال تجربته مع الفريق.

بدأ الشهري /31 عاما/ مسيرته مع النادي الأهلي حيث تخرج في أكاديمية النادي ولعب في فئة الشباب به قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادي بيرامار البرتغالي عام 2012 في تجربة استمرت عاما ونصف العام.

وبعد تجربته في البرتغال، عاد الشهري إلى النادي الأهلي الذي انتقل منه إلى الرائد عام 2015، لتشهد فترته مع الفريق توهجا للمهاجم الذي سجل 22 هدفا مع ناديه الجديد، الأمر الذي جعله محط اهتمام الهلال الذي تعاقد معه عام 2019 على سبيل الإعارة ثم بعقد بيع نهائي بدءًا من عام 2020.

ومع الانتقال إلى الهلال، بدأ الشهري يفرض اسمه كواحد من أبرز المهاجمين المحليين في دوري المحترفين السعودي، وعلى الرغم من عدم مشاركته أساسيا في العديد من المباريات، فإنه كان بديلا ذهبيا للهلال وتمكن من حسم العديد من المباريات بفضل الأهداف التي سجلها بعد نزوله، ليتوج مع الفريق الأزرق بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

وجاء تألق الشهري مع الهلال ليمنحه مكانًا في قائمة المنتخب السعودي، حيث يصبح المهاجم الأساسي لكتيبة المنتخب (الأخضر) وهو ما استغله اللاعب الذي سجل واحدا من أغلى الأهداف في تاريخ الكرة السعودية، عندما أحرز هدف التعادل في شباك منتخب الأرجنتين في كأس العالم بقطر عام 2022 في المباراة التي حقق فيها منتخب السعودية فوزًا تاريخيًا بنتيجة 2 / 1 على منتخب (راقصو التانجو)، الذي شق طريقه بعد ذلك للتتويج بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه.