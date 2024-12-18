انت الأن تتابع خبر الخميس.. تشيلسي للعلامة الكاملة بدوري المؤتمر الأوروبي أمام شامروك الأيرلندي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى فريق تشيلسي لإنهاء مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، محققا العلامة الكاملة، وذلك عندما يستضيف فريق شامروك روفرز الإيرلندي غدا الخميس في الجولة الأخيرة من هذه المرحلة.

وأصبح تشيلسي أول فريق يضمن التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر بعدما حقق الفوز في المباريات الخمس التي خاضها بالمسابقة حتى الآن، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين أمام ملاحقه المباشر فيتوريا جيماريش.

وتصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

ويدخل تشيلسي مواجهة شامروك روفرز بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما تفادى الهزيمة في آخر عشر مباريات بكافة المسابقات، من بينها الفوز في آخر سبع مباريات متتالية.

ويهدف إنزو ماريسا، مدرب تشيلسي، لقيادة الفريق للتتويج باللقب، لكي يصبح أول فريق يتوج بالبطولات الثلاث الأوروبية للأندية بعدما سبق له الفوز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

واستطاع تشيلسي أن يحقق انتصاراته الخمس في البطولة بالفريق الثاني، حيث تمكن ماريسكا من قيادة الفريق لقمة الترتيب بدون الاستعانة بلاعبين أمثال كول بالمر ونيكولاس جاكسون ومويسيس كايسيدو.

وبتحقيقه الفوز في المباريات الخمس ضمن تشيلسي التأهل لدور الـ16 ولكنه يواجه شامروك روفرز من أجل ضمان البقاء في صدارة جدول الترتيب.

ويكفي تشيلسي الحصول على نقطة ليضمن صدارة التدريب، في حال عدم فوز فيتوريا جيماريش على فيورنتينا بفارق 10 أهداف.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين تشيلسي وشامروك روفرز، حيث لم يسبق لتشيلسي أن واجه فريق إيرلندي في البطولات الأوروبية، ويشعر ماريسكا أن فريقه قادر على إلحاق الهزيمة بشامروك روفرز، الذي لا يملك سجلا جيدا أمام الفرق الإنجليزية.

ولعب شامروك روفرز أربع مباريات أمام الفرق الإنجليزية، حيث خسر مباراتيه أمام توتنهام في موسم 2011 / 2012 بالدوري الأوروبي، كما خسر 2 / 9 في مجموع المباراتين أمام مانشستر يونايتد في كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1957 / .1958

ولن تكون مهمة تشيلسي سهلة خاصة وأن فريق شامروك روفرز يعتمد على دفاعه القوي حيث لم تستقبل شباكه سوى أربعة أهداف فقط، وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلتها شباك تشيلسي، ولا يوجد سوى ليجيا وارسو الذي تلقى أهدافا أقل منهما.

كما أن شامروك روفرز يهدف هو الآخر للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من أجل ضمان التأهل المباشر لدور الـ16 حيث يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، كما أن شامروك لم يخسر حتى الآن في البطولة مثله مثل تشيلسي وفيتوريا جيماريش.

ويعلم ستيفن برادلي، مدرب شامروك روفرز أنه سيكون بحاجة على الأقل لنقطة ليضمن التأهل المباشر لدور الـ16 إذا سارت بقية النتائج في مصلحته.