فريق برشلونة ومنتخب أمريكا يهيمنان على التشكيل المثالي لفيفا لفئة السيدات

أحمد جودة - القاهرة - هيمن فريق برشلونة الإسباني على التشكيل المثالي لفئة السيدات على مستوى العالم للعام الجاري 2024 خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة