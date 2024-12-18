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أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الثلاثاء أن مباراة كل النجوم ستتحول إلى بطولة كل النجوم هذا الموسم، بعد الاستقرار على استخدام أنمطة مختلفة للعرض الترويجي المقبل في منتصف الموسم في سان فرانسيسكو.

تحويل مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي إلى بطولة من أربعة فرق

وستقام بطولة كل النجوم بمشاركة أربعة فرق وثلاث مباريات في ليلة واحدة، كل منها سيتكون من ثمانية لاعبين من نجوم الدوري، والفريق الرابع هو الفائز بتحدي النجوم الصاعدين للاعبين في السنة الأولى والثانية، وسيكون الفريق الفائز في جميع المباريات هو أول من يسجل 40 نقطة.

وتقام البطولة يوم 16 فبراير على ملعب جولدن ستيت واريورز، بعد يومين من تحدي النجوم الصاعدين للاعبين في السنة الأولى والثانية.

ويحصل كل لاعب بالفريق الفائز باللقب على 125 ألف دولار مقابل حصول كل لاعب بالفريق الوصيف على 50 ألف دولار ويحصل كل لاعب بالفريقين الخاسرين في المربع الذهبي على 25 ألف دولار.