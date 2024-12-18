موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يريد عدد كبير من محبي مشاهدة الميرنجي في جميع أنحاء العالم، معرفة موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره باتشوكا مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 على ملعب "لوسيل"، وذلك في إطار نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.