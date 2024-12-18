الرياضة

شبانة: أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنايد الأهلي، وقع على عقود التجديد مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات.

أكرم توفيق جدد عقده مع الأهلي 3 سنوات

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أكرم توفيق، تلقى عرض مغري من بيراميدز، لضم اللاعب ولكنه رفض وتمسك باستمراره مع القلعة الحمراء".

وتابع:" أكرم توفيق، جدد عقده مع الأهلي، ووقع مع محمد رمضان المدير الرياضي لمدة 3 سنوات في الساعات الأخيرة، مقابل 15 مليون جنيه في الموسم".

وأكمل:" خلال ساعات أو أيام سيتم الإعلان عن تجديد عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، وقد يكون عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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