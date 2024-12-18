نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: لا أفهم سبب تقليل البعض من زيزو بعد خسارة الجائزة واللاعب يحترم جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عبر الإعلامي خالد الغندور عن حزنه من التقليل من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك بعد خسارة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "جوائز الكاف كانت غير عادلة والغريب ايضًا حصول ويليامز حارس صن داونز على جائزتي أفضل لاعب في القارة وأفضل حارس في القارة".

تابع: "قابلت العديد من المسؤولين في الاتحاد الدولي في قطر وتحدثت معهم عن جوائز الكاف وهناك استغراب كبير من ما حدث في تلك الجوائز".

وواصل: "حزين على ردود الفعل والتقليل من اللاعب المصري أحمد مصطفى زيزو على السوشيال ميديا".

واستطرد: "زيزو مصري ويمثل مصر وبيحترم كل الجماهير المصرية فلا أجد أي مبرر للتقليل منه وردود الفعل والسخرية من خسارة اللاعب للجائزة".

واختتم: "زيزو لم يستفز جماهير الأهلي في أي مناسبة ولم يتطاول على النادي الأهلي أو جماهيره في أي وقت وطول الوقت هناك هجوم على أحمد مصطفى زيزو لا أتفهم سببه والتقليل من ما يقدمه اللاعب".