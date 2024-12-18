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أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الفرنسي شيخ بوزيان مخطط الأحمال الجديد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للانضمام إلى الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس خلال الفترة المقبلة.

وصول مخطط أحمال الزمالك إلى القاهرة

ومن المقرر أن يتواجد شيخ بوزيان في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك مساء غدًا الأربعاء بعد وصوله إلى مصر، استعدادًا لمواجهة سيراميكا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.