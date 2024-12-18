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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أنه متحمس للعب المباراة النهائية من كأس "الانتركونتيننتال" أمام باتشوكا المكسيكي، قائلا "إذا كنا هنا فهذا لأننا قمنا بعمل جيد للغاية، إنها هدية لنا ولباتشوكا الذي عانى خلال جولتين من التصفيات، سنحاول الفوز ونأخذ الكأس إلى مدريد، رغم الصعوبات".

أنشيلوتي: متحمس للعب نهائي "الإنتركونتيننتال" أمام باتشوكا المكسيكي

وأضاف أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن جميع المباريات النهائية صعبة، كما شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا، مشيرا إلى أنه فريق يمتلك لاعبين مميزين، وستكون المباراة مهمة.

ولفت إلى أن اللاعب كيليان مبابي تدرب أمس بشكل جيد وكانت مشاعره إيجابية، موضحا أن اليوم ستقام جلسة تدريبية مهمة لتقييم وضعه، مشددا على أنه إذا كان في حالة جيدة سيتحدث مع الأطباء وسيلعب، لكن إذا كانت هناك أي مخاطر، فلن يشارك.

وقال كارلو أنشيلوتي إنه يرى أن فينيسيوس جونيور يستحق التتويج بجائزة "ذا بيست"، وذلك بفضل العمل الكبير الذي يقدمه، متمنيا أن يحصل عليها.