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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات فى كأس الرابطة.

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندرى بثنائية في كأس الرابطة

أحرز وليد الكرتى ودودو الجباس هدفى المباراة فى الدقيقتين 64، 88.

وبذلك يحصل بيراميدز على ثلاث نقاط بينما يظل الاتحاد السكندرى دون رصيد.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات دون أي خطورة حقيقية على المرمى إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني كان فريق بيراميدز هو الأخطر وهدد مرمى الاتحاد السكندرى وترجم سيطرته إلى هدفين.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 64 من تمريرة بينية من عبد الرحمن مجدى إلى وليد الكرتى الذى انفرد بأ حمد دعدور حارس الاتحاد السكندرى وسجل الهدف الأول.

وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 88 من عرضية من مصطفى فتحى سجلها دودو الجباس برأسه فى مرمى الاتحاد السكندرى لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد.