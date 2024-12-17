نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد يهاجم راشفورد.. معايير عالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث روبن اموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب نهاية مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية، عن اجلاس راشفورد على دكة البدلاء.

مدرب مانشستر يونايتد يهاجم راشفورد.. معايير عالية

انتهت مباراة مانشستر يونايتد والسيتي بفوز الشياطين الحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدف السيتيزنز جفارديول، أما هدفي اليوناتيد فجاءت بأقدام برونو فيرنانديز وديالو.

ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 22 نقطة في المركز التاسع، لكن تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، واستمر في نتائجه السلبية منذ شهرين.

مدرب مانشستر يونايتد يهاجم لاعبيه

قال روبن أموريم عن جارناتشو وراشفورد: "عندما يفقد الأشخاص في النادي وظائفهم... علينا أن نضع معايير عالية حقًا".

"الطريقة التي تتدرب بها مهمة حقًا".

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع أستون فيلا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أما فريق مانشستر يونايتد سيواجه فريق بورنموث.