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أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الغليان والغضب أروقة نادى بنى سويف الرياضى وذلك عقب سقوط الفريق الأول لكرة القدم فى فخ التعادل امام ضيفه مركز شباب سنورس بنتيجة 1/1 بالجولة التاسعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث.

غضب وحزن عارم يجتاح صفوف بنى سويف

وجاءت حالة الحزن بسبب أن الفريق السويفي كان متقدما بهدفين نظيفين إلا أن لاعبي الفريق لم يحافظوا على التقدم وخطف الثلاث نقاط بجانب طرد احمد فتحى لاعب الفريق وعمور عبد العال مدرب عام الفريق.

ياتى ذلك بجانب افتقاد الفريق لنقطتين مهمين بمشواره الهام نحو الصعود لدورة القسم الثانى فى ظل فارق النقطتين مع سيلا الوصيف المؤجل له مباراتان.

وسيطرت حالة الحزن لدى الجهاز الفنى والإدارى بجانب اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة النادى وجماهير الفريق الموجودة بملعب المباراة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 19 نقاط.

2 - نادى سيلا 17 نقطة .

3 - اهلى الغرق 16 نقاط.

4 -نادى عاملين غارب 15 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 12 نقاط.

6 - مركز شباب ابشواى 11 نقاط.

7 - نادى ابو كساة 10 نقاط .

8 - مركز شباب سنورس 8 نقاط .

9 - مركز شباب سمسطا 8 نقاط.

10 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 3 نقاط.