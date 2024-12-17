نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.



موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس الرابطة المصرية



من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 على استاد السلام في القاهرة وذلك ضمن منافسات افتتاح المرحلة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء وسيقوم محمد الغياتي بالتعليق على أحداث المباراة.



أقيمت منافسات كأس الرابطة في النسخة الأولي بمشاركة 18 نادي وهم أندية الدوري المصري، حيث تم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة ويلعب كل نادي خمس مباريات في دور المجموعات ويتأهل المتصدر مباشرة إلى الدور قبل النهائي ويتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى الدور نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.



في الموسم الحالي، تم تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، حيث تضم كل مجموعة منها عدد من الأندية التي ستتنافس من أجل تحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية.

من المقرر أن يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

يزين الأهلي بطل الدوري المصري المجموعة الثالثة بينما يزين الزمالك المجموعة الأولى أما المجموعتان الثانية والرابعة فتضم كلًا منهما مجموعة من الأندية القوية التي تسعى لتحقيق المفاجآت.

تشهد البطولة هذا الموسم توزيع جوائز مالية قيمة على الأندية الفائزة، حيث يحصل بطل البطولة على جائزة يبلغ قدرها 1.5 مليون جنيه مصري بينما يحصل وصيف البطولة على مليون جنيه مصري بينما يحصل كل نادي مشارك على مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

تنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مبارايات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر مبارة، وله 3 أهداف وعليه هدفين.

بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 7 نقاط جمعها من 4 مباريات فاز في 2 مباراة وخسر مباراة وتعادل في مباراة، له 6 أهداف وعليه 4 أهداف.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي

في حراسة المرمى: صبحي سليمان - أحمد دعدور.

في خط الدفاع: عبد الله بكري - مصطفى إبراهيم - مروان داود - محمد المغربي - محمود شبانة - أحمد أيمن - محمود متولي - هشام عادل.

في خط الوسط: عمر الوحش - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - ناصر ناصر - أحمد الشيمي - فيليب نسامينتو.

في خط الهجوم: بواتينج - فان ديرك - غيمانويل أبيه - فادي فريد - إسلام سمير - عمرو جمعة.

غيابات الاتحاد السكندري أمام بيراميدز في كأس الرابطة

المهدي سليمان - كريم الديب - عبد الرحمن جبنة - هاني الطامي - أوليميكان - كريم يحيى - عمرو صالح.

